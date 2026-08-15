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Mehrere Beben am Balkan – Bewohner aus dem Schlaf gerissen

Mehrere Beben am Balkan – Bewohner aus dem Schlaf gerissen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Drei Beben in einer Nacht – Bosnien und Herzegowina erlebte unruhige Stunden, die viele Bewohner aus dem Schlaf rissen.

In der Nacht auf heute hat Bosnien und Herzegowina gleich drei Erdbeben in rascher Folge erschüttert. Wie das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) mitteilt, erreichte das stärkste der drei Beben eine Magnitude von 3,6.

Drei Beben in Folge

Den Auftakt machte ein Erdstoß um 00:45 Uhr mit einer Magnitude von 3,6 und einem Epizentrum nahe Foca. Der Erdbebenherd lag in rund 10 Kilometern Tiefe. Nur eine Viertelstunde später folgte das nächste Beben – diesmal mit dem Epizentrum bei Gorazde und einer Magnitude von 3,1.

Gegen 3:00 Uhr morgens wurde schließlich ein drittes Erdbeben der Stärke 3,3 registriert, dessen Epizentrum im Gebiet von Sokolac lag.

Auf der Website des EMSC meldeten sich zahlreiche Bewohner Sarajevos zu Wort und bestätigten, alle drei Erdstöße deutlich wahrgenommen zu haben.

Berichte über Sachschäden oder verletzte Personen liegen bislang nicht vor.

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