Ein Polizeifahrzeug, das sich am Donnerstagabend auf einer dringenden Einsatzfahrt befand, wurde in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Bei dem Unfall in Favoriten wurden mehrere Personen verletzt.

Gegen 21 Uhr nahm das Drama seinen Lauf. Die Polizeistreife war auf der Knöllgasse unterwegs, als sie auf der Kreuzung zur Davidgasse mit einem VW Sharan kollidierte. Augenzeugenberichten zufolge soll der VW Sharan das Polizeifahrzeug abgeschossen haben. Durch den Aufprall verlor der Polizist am Steuer die Kontrolle über das Fahrzeug.

Baum und Haltestelle niedergemäht

Die Folgen waren verheerend: Das Polizeifahrzeug raste in eine Straßenbahnhaltestelle und einen Baum, bevor es einige Meter weiter auf dem Gehsteig zum Stillstand kam. Die Trümmerlandschaft zeugte von der Wucht des Aufpralls und der daraus resultierenden Zerstörung.

„Heute„-Infos zufolge sollen bei dem schweren Unfall mehrere Personen verletzt worden sein. Sofort nach dem Unfall waren Teams der Berufsrettung Wien und des Sozial Medizinischen Dienstes (SMD) vor Ort, um Erste Hilfe zu leisten. Die Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine genauen Informationen über den Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten vor. Ebenso steht die genaue Unfallursache noch zur Debatte und ist Gegenstand laufender Ermittlungen.