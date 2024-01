Menschen in Not: Hilfsaktion für bedürftiges Ehepaar in Bosnien (VIDEO)

In den abgelegenen Bergen von Krajina in Bosnien und Herzegowina kämpfen Husein und Asima Pivic täglich ums Überleben. Hinter den verwitterten Mauern ihrer Hütte verbirgt sich eine Geschichte des Verfalls und des zähen Ringens zweier Menschen.

Husein und Asima Pivic, ein älteres Ehepaar, kämpfen in den Bergen von Krajina in Bosnien und Herzegowina täglich ums Überleben. Die malerische Kulisse ihrer Heimat kann nicht über die harte Realität hinwegtäuschen, die sie durchleben. Es ist ein Wunder, dass sie trotz aller Widrigkeiten überleben. Wie sie die Winter in ihrem Haus bislang durchgestanden haben? Husein kann es sich selbst nicht erklären. Irgendwie ist es immer gegangen – angenehm war es nie. Geld für Brennholz haben sie kaum. Seine Pension beträgt rund 200 bis 300 Konvertible Mark im Monat. Das sind etwa 150 Euro. Das reicht gerade einmal um das aller nötigste zu kaufen. Socken zieht er schon länger nicht mehr an – er hat keine. Alles verschlissen und zu teuer um sich ein neues Paar zuzulegen.

Renovierung

Ihr Zuhause, von außen von der majestätischen Berglandschaft umgeben, erzählt eine Geschichte des Verfalls. Die Wände scheinen nur noch vom Wind zusammengehalten zu werden, und das einstige Heim wirkt eher wie ein trauriges Relikt vergangener Tage. Man könnte es kaum noch als Wohnstätte bezeichnen, geschweige denn als Ort, den man für Tiere nutzen würde – abrissreif in jeder Hinsicht. Trotzdem leben sie darin, weil sie nicht wissen wohin sie sonst gehen sollten.

Ein großer Traum von Asima: eine Renovierung. Und zumindest ein Badezimmer, um sich ordentlich waschen zu können. Derzeit steht eine verdreckte Badewanne in einem Nebengebäude des Wohnhauses. Die einzige Möglichkeit um sich zu säubern.

Gesundheit

Und wenn es bloß mit einer Renovierung getan wäre. Doch der gesundheitliche Zustand des Paares sticht sogar noch mehr heraus als die Lebensumstände, in denen sie sich befinden. Eine Operation für das Bein von Asima, Medikamente für ihre Nieren und eventuell noch eine kostspielige Spritze die Husein wird benötigt. Doch allein die Spritze kostet mehr, als sie sich jemals leisten können (250 Konvertible Mark – 129 Euro).

Husein und Asima fristen ihr Dasein ohne Heizung, ohne Warmwasser und ohne ausreichende Nahrung. Eine existenzielle Notlage, die kaum vorstellbar ist, wenn man die atemberaubende Naturkulisse ihres Bergdorfes betrachtet.

Ein österreichische Paar, bestehend aus einer engagierten Caritas-Mitarbeiterin und ihrem Ehemann, hat diese herzzerreißende Situation entdeckt und beschlossen, nicht wegzusehen. Ihre Mission, die Geschichte von Husein und Asima zu teilen. Denn Menschen in Not verdienen eine Stimme und Hilfe, egal wo auf der Welt sie sich befinden.

Spendenaufruf IBAN: BA39 5723 7600 0064 6080 Kontoinhaber: HUSNIJA (HUSEIN) PIVIĆ

Adresse:

Brezova Kosa 1

Cazin

Bosnien und Herzegowina Telefonnummer Herr Pivic: 0038 767 10 56 734



Wer das bedürftige Ehepaar Husein und Asima Pivic unterstützen möchte, kann dies durch Spenden auf das oben genannte Konto gerne tun. Das Konto gehört Herrn Pivic persönlich, und sämtliche Geldspenden landen direkt an Husein und Asima. Darüber hinaus sind auch Sachspenden herzlich willkommen. Für direkte Absprachen und weitere Informationen steht Herr Pivic gerne telefonisch zur Verfügung.

Die Redaktion von KOSMO sendet Husein und Asima herzliche Wünsche für eine bessere Zukunft.