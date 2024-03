Merima heiratet Serben und bäckt sogar Cesnica

Inmitten des Bosnienkrieges fanden Merima und Dusan, ein Paar unterschiedlicher Religionen und Nationalitäten, ihre Liebe zueinander in Belgrad. Ihre Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel für Toleranz und Verständnis, die in Zeiten des Konflikts und der Unsicherheit gedeihen.



Im Oktober 1992, während des Bosnienkrieges, trafen sich Merima Buzimkic und Dusan Pavlovic in Belgrad. Merima, eine Muslimin aus Bosansko Grahovo, war auf der Suche nach ihrer Tante, als sie Dusan, einen orthodoxen Serben, kennenlernte.

„In Belgrad habe ich am 22. Oktober 1992 meinen jetzigen Ehemann Dusan kennengelernt. Nach einem Monat unserer Begegnungen lud Dusan mich zu seinem Fest ein. Ich kam, um seiner Mutter zu helfen, und dort hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte“, erzählt Merima.

Trotz der Unsicherheit, ob ihre Eltern noch lebten, entschied sich Merima, bei Dusan zu bleiben und ihn zu heiraten. Sie lebten ein Jahr lang unverheiratet zusammen, arbeiteten und sparten Geld für ihre Hochzeit. Kurz nach ihrer Hochzeit bekamen sie zwei Kinder.

Die Entscheidung, als Muslimin und Orthodoxer während des Krieges zu heiraten, stieß nicht bei allen auf Zustimmung. Doch Merima und Dusan blieben einander treu und bestanden darauf, zu heiraten.

Liebe über kulturelle Grenzen hinweg

„Als ich herausfand, dass meine Eltern noch lebten, nach ein paar Jahren, schickte ich ihnen einen Brief. Dann teilte ich ihnen mit, dass ich in Belgrad Dusan Pavlovic geheiratet hatte und zwei Kinder hatte. Selbst wenn sie wütend gewesen wären, hätten sie keinen Einfluss auf mich haben können, weil ich bereits mein eigenes Leben aufgebaut und eine Familie gegründet hatte“, erinnert sich Merima.

Ihre Eltern, insbesondere ihr Vater Osman, waren anfangs unzufrieden mit ihrer Entscheidung, einen Serben zu heiraten. Doch als sie Dusan kennenlernten, änderten sie ihre Meinung. „Meine Eltern liebten Dusan so sehr, dass sie immer sagten, er sei ihr bester Schwiegersohn“, sagt Merima.

„Eine Schwester hat einen Amerikaner geheiratet und lebt in New York, die andere Schwester hat in Bosnien einen Muslim geheiratet, und ich habe den Serben Dušan geheiratet. So hat mein Vater in seinem Haus drei Glaubensrichtungen“, so Merima.

Trotz der Herausforderungen, die sie als Muslimin in Belgrad erlebte, sagt Merima, dass sie nie auf negative Kommentare gestoßen ist. „Ich habe nie erlebt, dass mich jemand beleidigt oder schief ansieht. Ich habe auch verbitterte Menschen getroffen, die in diesem Krieg Familienmitglieder verloren haben, aber ich persönlich habe nie Unannehmlichkeiten erlebt.“

Heute feiern Merima und Dusan Weihnachten mit ihrer Familie. Obwohl Merima das Fest des Fastenbrechens feiert, respektiert sie alle christlichen Feiertage. „Für mich ist es wichtig, was für ein Mensch du bist. Es ist unwichtig, ob du dich bekreuzigst oder betest“, erklärt Merima und fügt hinzu, dass sie ihre Töchter in diesem Geist erzogen hat.