Messer-Alarm am Wiener Gürtel: Mann will Polizisten töten

Am Wiener Gürtel alarmierte ein Mann die Polizei und meldete, er sei durch ein Messer verletzt und beraubt worden. Vor Ort eskalierte die Situation dann völlig.

Am Donnerstag gegen 8:30 Uhr meldete ein 23-jähriger Somalier am Polizei-Notruf, er sei bei einem Kebabstand am Hernalser Gürtel mit einem Messer verletzt und anschließend beraubt worden. Sofort eilten Einsatzteams der Wiener Polizei und der Berufsrettung zu dem Imbiss im 17. Wiener Bezirk. Die Beamten fanden das vermeintliche Opfer jedoch völlig unverletzt vor.

Die Rettungskräfte vor Ort konnten keine Verletzungen durch Messerstiche feststellen. Zwei Männer, die sich ebenfalls vor dem Imbissstand bei der U6-Station Alser Straße aufhielten, berichteten den Einsatzkräften, dass der 23-Jährige zuvor versucht habe, einen von ihnen mit einem Besen anzugreifen.

Während der Klärung des Sachverhalts wurde der Somalier zunehmend aggressiver und griff schließlich einen Polizisten an. Er versuchte, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, woraufhin die Polizisten ihn sofort festnahmen.