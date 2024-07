In diesen Urlaubsländern ist das Mittelmeer am heißesten

In diesem Jahr erleben Strandurlaube in Südeuropa eine unerwartete Herausforderung: Rekordhitze hat die Wassertemperaturen im Mittelmeer stark ansteigen lassen. Statt der erfrischenden Kühle von Meeresfluten finden Urlauber teils badewannenähnlich heiße Verhältnisse vor. Die Übersicht bietet Einblicke in die heißesten Badeorte Europas und erläutert die Ursachen für diese ungewöhnliche Wärme.

Die primäre Triebkraft hinter dieser außergewöhnlichen Situation ist der globale Klimawandel, der nicht nur die Landmassen, sondern auch die Weltmeere in Mitleidenschaft zieht. Insbesondere das Mittelmeer erlebt einen dramatischen Temperaturanstieg, der sowohl das Ökosystem als auch den Tourismus in bedeutendem Maße beeinflusst.

Spitzenreiter

In der Türkei hat das Meerwasser inzwischen Temperaturen von 30 Grad Celsius erreicht, was das Langzeitmittel um beachtliche vier Grad übertrifft. Sollten die hohen Lufttemperaturen anhalten, ist im Verlauf des Sommers mit einer weiteren Zunahme der Wassertemperatur zu rechnen.

Süditalien, insbesondere die Gegend um die Insel Sizilien und die Küste bei Neapel, leidet ebenfalls unter außergewöhnlich warmem Meerwasser, das ebenfalls die 30-Grad-Marke erreicht hat.

Kroatien verzeichnet ebenfalls Rekordtemperaturen im Meer. Das dortige staatliche meteorologische Institut meldet einen neuen Höchstwert von 29,7 Grad Celsius, der den früheren nationalen Rekord übersteigt.

Griechenland wird derzeit von einer intensiven Hitzewelle überrollt, die Lufttemperaturen von über 40 Grad mit sich bringt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Wassertemperatur, sodass vor Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes derzeit 27 Grad Celsius gemessen werden.

Auf den Baleareninseln sowie entlang der Mittelmeerküsten von Barcelona und Valencia in Spanien erreicht das Wasser derzeit 26 Grad Celsius, was einen erholsamen Sprung ins Meer weniger erfrischend macht als in den Vorjahren.

Einzig in Südfrankreich, wo Marseille derzeit Wasserwerte von 23 Grad Celsius berichtet, scheinen die Temperaturen noch im üblichen Bereich zu liegen, wenn auch am oberen Rand dessen, was als normal gilt.