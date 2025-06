Messi gegen Bayern: Milliarden-Spektakel bei neuer Klub-WM

Fußball-Spektakel im XXL-Format: Die neue Klub-WM bringt 32 Teams, Millionen-Regen und kostenlose Übertragungen. Messi und die Bundesliga-Giganten mischen mit.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 präsentiert sich als globales Fußballfest der Superlative. Vom 14. Juni bis 13. Juli werden die USA zum Schauplatz eines Turniers, das Fußballherzen höherschlagen lässt. Fans dürfen sich freuen: Streaming-Gigant DAZN hat sich die weltweiten Übertragungsrechte gesichert und zeigt sämtliche 63 Begegnungen kostenlos auf seiner Plattform. Eine simple Registrierung reicht aus, um das Spektakel zu verfolgen. Auch im klassischen Fernsehen kommen Anhänger auf ihre Kosten – Sat.1 überträgt ausgewählte Partien im Free-TV, mit besonderem Fokus auf die deutschen Vertreter Borussia Dortmund und FC Bayern München. Wer lieber streamt, findet auf Joyn einen kostenlosen Live-Stream.

Nach zweijähriger Abstinenz kehrt das Turnier in völlig neuem Gewand zurück. Mit 32 teilnehmenden Mannschaften aus allen Kontinenten erreicht die Klub-WM eine nie dagewesene Dimension. Die Elite Europas misst sich mit den Spitzenteams aus Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Die Qualifikation basiert auf den Leistungen der vergangenen vier Spielzeiten.

Aus der Bundesliga haben sich die Schwergewichte FC Bayern München und Borussia Dortmund ihr Ticket gesichert. Als Gastgeber darf sich Inter Miami automatisch beteiligen – ein Leckerbissen für alle Fans, die Superstar Lionel Messi auf internationaler Bühne erleben wollen.

Finanzielle Dimensionen

Finanziell setzt das Turnier neue Maßstäbe: Eine Milliarde US-Dollar beträgt das Gesamtpreisgeld. Jeder der 32 Teilnehmer erhält einen garantierten Bonus, dessen Höhe nach geografischen und kommerziellen Faktoren gestaffelt ist. Die Ausschüttungen variieren je nach Herkunftsregion, wobei europäische Klubs zwischen 12,81 und 38,19 Millionen US-Dollar einstreichen können.

Der Champion des Turniers darf sich auf zusätzliche Einnahmen von über 110 Millionen US-Dollar freuen. Bemerkenswert: 250 Millionen US-Dollar fließen als Solidaritätszahlungen an Vereine, die nicht am Turnier teilnehmen dürfen.

Turniermodus

Der Wettbewerb folgt einem klaren Modus: Die Mannschaften werden in acht Vierergruppen eingeteilt. Die jeweils beiden Gruppenbesten stoßen ins Achtelfinale vor, danach geht es im K.o.-System weiter bis zum großen Finale am 13. Juli. Ein Spiel um den dritten Platz ist nicht vorgesehen.

Die Austragungsorte verteilen sich auf zwölf Stadien quer durch die USA. Der Zeitplan steht fest: Die Gruppenphase läuft vom 14. bis 25. Juni, das Achtelfinale vom 28. Juni bis 1. Juli, das Viertelfinale am 4. und 5. Juli, das Halbfinale am 8. und 9. Juli und das Finale am 13. Juli.

Bei der Wahl der Übertragungswege ist Vorsicht geboten: Nicht offiziell genannte Streaming-Portale operieren häufig illegal und bergen Risiken wie Schadsoftware.

Neben DAZN bieten auch andere Sportkanäle ähnliche Programme an, darunter Magenta Sport, Sky Sport Golf, More Than Sports TV, Sky Sport Kompakt, Sky Sport News, ORF Sport + und FTF (For The Fans).