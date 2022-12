Messi und die Mannschaft hätten fast eine Tragödie bei der Feier erlebt

Die argentinischen Fußballspieler sind heute früh in Buenos Aires gelandet, nachdem sie in Katar den Weltmeistertitel gewonnen hatten, worauf die Fans dieses Landes seit 36 ​​Jahren warten.

Nach dem spektakulären Finale, das nach einem Elfmeterschießen entschieden wurde, trafen Argentiniens Fußballer in der Hauptstadt dieses Landes ein, wo sie von Hunderttausenden Fans begrüßt wurden. Allerdings hätte die Feier auch leicht schief gehen können.

Nachdem sie nämlich aus dem Flugzeug gestiegen waren, stiegen Messi und seine Freunde in einen offenen Bus, der sie durch die Stadt fuhr, während eine Armee von Fans dem Bus folgte. An einer Stelle fuhr der Bus in eine Kabelmasse, die Spieler mussten sich bücken und fielen fast aus dem Bus. Am Ende ging jedoch alles gut aus, sodass die Feier beginnen konnte.

Wie sehr sie in Argentinien für den Fußball leben, zeigt auch die Tatsache, dass die Feier um halb vier in der Früh, nach der Ortszeit, begann, aber selbst das hinderte Hunderttausende nicht daran, sich zu versammeln und ihre Champions zu begrüßen. So ein Anlass gab es letztens in 1986, als Maradona sein Land auf den Thron der Welt führte. Davor war Argentinien 1978 auch Weltmeister, als man im Finale nach Verlängerung die Niederlande besiegte.

Die Chance zur Titelverteidigung haben die Argentinier in dreieinhalb Jahren, wenn die Weltmeisterschaft beginnt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

FOTO: (EPA-EFE/RAUL MARTINEZ)