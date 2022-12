Mit dem „Fico“ um die Welt  (FOTO)

Eine interessante Geschichte namens „Fica Crew“ kommt von einem Ehepaar, das es dank des Glaubens an seine eigenen Träume geschafft hat, etwas Unvorstellbares zu tun.

„Fica Crew“ wurde nämlich ganz spontan von Amar und Lejla Camo gegründet. Beide waren schon immer Liebhaber des Reisens und der Erkundung neuer Kulturen. Lejla kommt ursprünglich aus der Schweiz, Amar aus Australien und lebt heute in Sarajevo.

Amar kaufte ein altes Auto der Marke Zastava 750, auch bekannt als „Fico“, das sich in einem desaströsen Zustand befand, aber wie er selbst in einem Interview mit bosnischen Medien sagte, war er schon immer mit Autos vertraut und hat es in kurzer Zeit wieder in einen Top-Zustand versetzt.

Dann begann dieses Ehepaar seine Abenteuer und veröffentlichte zunächst zaghaft Fotos von seinen Reisen, die im Laufe der Zeit immer mehr Likes im sozialen Netzwerk Instagram erhielten. Mit einer Reise nach Marokko ändert sich jedoch alles. Während dieser Zeit kommen eine große Anzahl neuer Follower sowie unzählige Kommentare und Interviewanfragen.

Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass sie dies von Anfang an bis heute getan haben, weil sie dies wollen und lieben. Auf ihrem Instagram-Profil findet man ausschließlich positive Seiten der Reise. Das Paar wirkt ebenso in Aktionen mit, die mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten, wie z.B. Umweltschutzbewegung in Bosnien und Herzegowina, die sie selbst organisierten.

Jetzt haben sie über 26.000 Follower und eine Menge wunderschöner Reisefotos aus der ganzen Welt – von Bosnien und Herzegowina über Zagreb, Venedig und Mailand bis nach Barcelona, ​​​​Sevilla, Lyon usw.

Übrigens ist die „Fica Crew“ um ein Mitglied reicher als vor anderthalb Jahren. Das Paar hat nämlich einen eineinhalbjährigen Sohn, der regelmäßig mit ihnen reist.