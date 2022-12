Kindesleiche im Garten vergraben: Eltern unter Verdacht

Nach einwöchigen polizeilichen Ermittlungen wurde im Garten eines Hauses in Handsworth, einem Vorort von Birmingham (England), die Leiche des Kindes gefunden. Beamte der West Midlands Police fanden die Überreste des Kindes während der Durchsuchung eines Grundstücks in der Clarence Road.

Eine Obduktion zur Bestimmung der Todesursache wurde laut Polizei angeordnet. Nähere Details über das Alter oder Geschlecht des Kindes wurden nicht bekanntgegeben, berichtet die Daily Mail.

„Ein 40-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau wurden am 9. Dezember wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung oder Tötung durch Unterlassung sowie wegen der schweren vorsätzlichen Verwahrlosung des Kindes festgenommen. „Beide Verdächtige wurden der Fahrlässigkeit beschuldigt und in Untersuchungshaft genommen“, teilte die Polizei in einer Erklärung mit.

Die aktuellen Bewohner des Grundstücks in der Clarence Road wurden über die polizeiliche Suchaktion verständigt, sind jedoch nicht Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen wegen der vorsätzlichen Tötung des Kindes bzw. Tötung durch Unterlassung werden fortgesetzt.

Die Suche nach der Leiche des Kindes begann am 13. Dezember, nachdem die Polizei Informationen über den Tod des Kindes im Jahr 2020 erhalten hatte. Die Polizei habe schnell gehandelt, um möglichst rasch die eine Untersuchung einzuleiten, erklärte Detective Inspector Joe Davenport von der Public Protection Unit.

„Wir haben schnell auf die Informationen reagiert und führen die Ermittlungen weiterhin durch, um die genauen Todesumstände des Kindes festzustellen. Ich verstehe, dass dies ein Schock für die lokale Gemeinschaft ist, aber ich möchte Sie bitten, nicht über die Umstände zu spekulieren. Wir bitten alle, die Hinweise zu dem Fall haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen“, sagte der Detectiv Inspector gegenüber britischen Medien.