Miauende Heldin: Katze verhindert Feuer-Drama und rettet Familie (FOTOS)

Eine aufmerksame Katze hat in der Nacht auf Donnerstag einer Familie in Lasberg möglicherweise das Leben gerettet. Der Stubentiger machte durch lautes Miauen auf sich aufmerksam und verhalf seiner Besitzerin dadurch, einen Brand im Nachbargebäude zu bemerken.

Die Katzenbesitzerin reagierte umgehend und alarmierte die schlafende Nachbarsfamilie. Die Eltern konnten sich gemeinsam mit ihren Kindern rechtzeitig aus dem brennenden Haus in Sicherheit bringen. Das Feuer hatte sich vom Dachgeschoss ausgehend bereits auf die Fassade des Gebäudes ausgebreitet.

📍 Ort des Geschehens

Feuerwehreinsatz

Insgesamt rückten Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zum Brand aus. Die Feuerwehr Lasberg war mit 25 Einsatzkräften rund sieben Stunden im Einsatz, unterstützt von den Feuerwehren Kefermarkt, Freistadt und Tragwein. Bei der Brandbekämpfung kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Wasserversorgung erfolgte über einen offenen Löschwasserbehälter am Dorfplatz.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Das betroffene Haus wird von Brandermittlern der Polizei inspiziert. Trotz der erheblichen Brandentwicklung gab es bei dem Vorfall keine Verletzten – ein glücklicher Ausgang, der dem wachsamen Vierbeiner zu verdanken ist.