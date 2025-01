Mieten steigen wieder – Wohnungsangebot wird immer knapper

Durch die sinkende Zahl neuer Mietwohnungen und die hohe Nachfrage gerät der österreichische Mietmarkt zunehmend unter Druck. Experten erwarten, dass dies auch 2025 zu weiteren Mietsteigerungen führen wird.

Der österreichische Mietwohnungsmarkt steht vor einer herausfordernden Situation, bedingt durch eine deutliche Verknappung des Wohnungsangebots. Diese Analyse beruht auf aktuellen Informationen der Immobilienberatung EHL, die in einer Aussendung die wachsenden Herausforderungen skizziert.

Rückgang der Neubautätigkeit

Die Bautätigkeit im Bereich der Mietwohnungen hat in den letzten Jahren eine rückläufige Entwicklung gezeigt. Laut EHL wurden im Jahr 2024 österreichweit nur etwa 4.200 neue Mietwohnungen fertiggestellt, was bereits einen deutlichen Abwärtstrend signalisiert. Für das laufende Jahr 2025 prognostiziert die Beratungsfirma einen Rückgang auf lediglich 1.800 neue Einheiten. Diese Entwicklung stellt den stärksten Rückgang der letzten zehn Jahre dar. Hauptursachen sind die angespannte wirtschaftliche Lage in der Bauwirtschaft sowie komplexe Bauvorschriften, die den Neubau erschweren.

Auswirkungen auf den Mietmarkt

Die Kombination aus einem sinkenden Angebot und einer unverändert hohen Nachfrage hat bereits im Jahr 2024 zu einem erheblichen Anstieg der Mieten geführt. Die Erhöhungen lagen zwischen 6,2 und 7,7 Prozent, abhängig von Lage und Ausstattung der Wohnungen. EHL erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, wobei Mietsteigerungen deutlich über der Inflationsrate liegen könnten.

Im Gegensatz zum Mietmarkt profitieren Kaufinteressierte von den niedrigen Zinsen, die durch die Europäische Zentralbank begünstigt werden. Das Ende der KIM-Verordnung trägt ebenfalls zu vorteilhafteren Finanzierungsmöglichkeiten bei. Dennoch bleibt das Angebot an neuen Eigentumswohnungen begrenzt. Im Jahr 2024 wurden etwa 4.600 neue Eigentumseinheiten auf den Markt gebracht, und für 2025 rechnet EHL mit einem ähnlich begrenzten Angebot.