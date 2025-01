Österreich: Eispeitsche ist im Anmarsch!

In der kommenden Woche zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner kühlen Seite. Schnee und niedrige Temperaturen sind zu erwarten, während das Land unter dem Einfluss eines großen Hochdruckgebiets steht. Ein detaillierter Blick auf die bevorstehenden Wetterbedingungen:

Zum Wochenbeginn wird Österreich vom Hochdruckgebiet „Beate“ beherrscht. Kalte, arktische Luftmassen beeinflussen weiterhin das Wettergeschehen. In Richtung Eisenwurzen können vereinzelt Schneeflocken fallen, ansonsten bleibt es in den meisten Landesteilen trocken. Gelegentlich zeigt sich die Sonne, besonders am Nachmittag. Im äußersten Osten wird in der ersten Tageshälfte noch lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen verzeichnet, der im Laufe des Tages abklingt. Die Temperaturen reichen von -4 bis +2 Grad Celsius.

Am Dienstag beginnt der Tag vereinzelt neblig oder mit Restwolken, aber im Tagesverlauf setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Bei meist schwachem Wind bleiben die Temperaturen ähnlich wie am Vortag, zwischen -4 und +2 Grad Celsius. In mittleren Höhenlagen, etwa in den Voralpen oder im Oberen Waldviertel, kann es etwas milder werden.

Wolken und Schnee, dann Regen

Der Mittwoch gestaltet sich überwiegend trüb. In der Früh fällt regional Schnee, und in den Niederungen vermischen sich im Tagesverlauf Regentropfen. Der mäßige bis lebhafte Westwind lässt die Temperaturen auf 0 bis +6 Grad steigen, was zumindest eine kleine Erwärmung mit sich bringt.

Am Donnerstag bleiben in der Früh vielfach dichte Restwolken. Speziell in den Voralpen können noch vereinzelte Schneeflocken fallen. Doch im Laufe des Tages wird es zunehmend sonnig, vor allem im Bergland. Abseits der Alpen können zähe hochnebelartige Wolken die Sonne verdecken. Der Wind bleibt schwach, und je nach Sonnenintensität erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen -1 und +6 Grad Celsius.