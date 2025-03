„Mila“ beim ESC: Ist Princs Siegertitel ein Plagiat?

Nachdem der serbische ESC-Sänger Princ kürzlich den Sieg beim PZE (Pesma za Evroviziju) gewonnen hatte, entbrannte eine Kontroverse um seinen Song „Mila“. Kritiker werfen ihm vor, dass das Lied ein Plagiat sei.

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das „Mila“ mit einem angeblich kopierten Song vergleicht. Ein Nutzer äußerte sich deutlich: „Mila ist ein Plagiat.“

Die Empörung geht so weit, dass Nutzer nach der E-Mail-Adresse des Sängers oder seines Teams suchen, um ihre Beschwerden direkt zu äußern. „Gebt mir die E-Mail dieses Mannes oder seines Teams, damit ich ihm schreiben kann“, forderte ein Kommentator. Ein weiterer Nutzer kritisierte: „Bruder, das ist schrecklich! Der Typ hat das Lied einfach geklaut und will Serbien vertreten.“ Ein anderer fügte hinzu: „Das ist alles gleich, sowohl das Lied als auch der Auftritt.“

Princ spricht es nicht an

Princ, der Serbien beim Eurovision Song Contest 2025 vertreten wird, hat sich zu den Plagiatsvorwürfen nicht geäußert, sondern lediglich über seinen Sieg in Belgrad gesprochen. In einem Gespräch mit Journalisten beschrieb er sein Gefühl als „fantastisch“ und gestand, dass er den Sieg für unmöglich gehalten hatte.

„Ich bin ehrlich gesagt nicht bei Bewusstsein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich fantastisch. Ich habe jahrelang hart gearbeitet, damit so etwas passiert. Ich dachte, es sei unmöglich. Bis zum letzten Moment hielt ich es für unmöglich – ich dachte, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. In der Schweizer Stadt Basel werden wir alles geben“, erklärte er.

Ob Serbien disqualifiziert wird, ist ungewiss, doch das Lied wird auf ein mögliches Plagiat überprüft.