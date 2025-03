Messer-Angriff am Westbahnhof: Täter wieder auf freiem Fuß

Ein Mann bedroht am Wiener Westbahnhof eine Frau mit einem Messer. Die Polizei nimmt ihn fest, doch später wird er auf freiem Fuß angezeigt.

Am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr sorgte ein Vorfall in der oberen Bahnhofshalle des Wiener Westbahnhofs für Aufsehen. Die Beamten der Polizeiinspektion wurden alarmiert, als ein 34-jähriger Mann, der im Verdacht stand, eine gefährliche Drohung ausgesprochen zu haben, dort angehalten wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte der Ukrainer während eines Streits eine Frau mit einem Messer. Die beiden hatten sich erst kurz zuvor kennengelernt. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Verdächtige das Messer bereits freiwillig an das Sicherheitspersonal der Österreichischen Bundesbahnen übergeben.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei nahm den Mann aufgrund des Verdachts auf gefährliche Drohung vorläufig fest. Eine Alkoholkontrolle ergab, dass er über drei Promille Alkohol im Blut hatte. Nach seiner Vernehmung wurde er jedoch auf freiem Fuß angezeigt.

Glücklicherweise erlitt niemand bei dem Vorfall Verletzungen.

Quelle: LPD Wien