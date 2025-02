Messer-Angriff auf Taxler: Polizei jagt flüchtigen Täter

Ein Unbekannter überfällt am Wiener Praterstern einen Taxifahrer mit einem Messer. Ein mutiger Kollege schlägt den Täter in die Flucht.

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen am Taxistandplatz des Wiener Pratersterns. Gegen 4.30 Uhr näherte sich ein unbekannter Mann dem Fenster eines Taxifahrers. Doch statt einer Fahrtanfrage zog der Mann plötzlich ein Messer und forderte den Fahrer auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

Der Vorfall eskalierte, als der Angreifer nicht nur das Geld an sich nahm, sondern auch mit dem Messer drohend auf den 57-jährigen Fahrer losging, wobei dieser eine leichte Verletzung an der Hand erlitt. Die Lage spitzte sich weiter zu, bis ein weiterer Taxifahrer, der Zeuge des Angriffs wurde, den mutmaßlichen Täter mit lauten Rufen in die Flucht schlug. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei blieb der Täter unauffindbar.

Ermittlungen und Aufruf

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und nimmt unter der Telefonnummer 01-31310-62800 sachdienliche Hinweise entgegen, auch anonym.

Serie von Übergriffen

Bereits Mitte Jänner wurde der erfahrene Wiener Taxifahrer Seyfettin Opfer eines brutalen Überfalls, bei dem fünf Jugendliche ihm seine Brieftasche raubten und ihm ein Messer an den Hals hielten. Diese Vorfälle haben zu intensiven Diskussionen über die Strafmündigkeit jugendlicher Täter geführt.