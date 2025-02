Türke hebt sein eigenes Grab aus und schläft darin!

Ein 78-jähriger Landwirt aus der Türkei sorgt für Aufsehen, indem er sein eigenes Grab aushebt – eine Entscheidung, die viele beeindruckt und inspiriert.

Ahmet Karabela, ein 78-jähriger Landwirt aus Suluova in der Provinz Amasya, hat eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen, die sowohl in seinem Heimatdorf als auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Um seine Familie nach seinem Tod nicht zu belasten, hat er sein eigenes Grab ausgehoben. In Salucu, wo er mit seiner Frau lebt, verbringt Karabela die Nächte in seinem selbst gegrabenen Grab, das er mit einer Plane geschützt hat. Er wünscht sich, dass man ihn nach seinem Tod direkt dort bestattet und nicht in die Leichenhalle bringt. „Ich habe mein Grab ausgehoben, um niemandem Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wenn Gott will, sollen sie mich hier begraben“, sagte er als Vater von fünf Kindern.

Hilfe für Dorfbewohner

Neben seinem eigenen Grab kümmert sich Karabela auch um die Gräber anderer Dorfbewohner. „Nicht jeder kann ein solches Grab ausheben. Gott hat mir die Kraft gegeben. Ich komme nachts zu meinem Grab und schlafe hier. Denn das ist mein Platz“, erklärte er stolz. Seine Arbeit hat ihm Respekt und Anerkennung im Dorf eingebracht. Der Dorfälteste, Yusuf Tasova, betonte, wie sehr Karabela für seine Hilfe bei der Grabvorbereitung geschätzt wird: „Er hat nie jemandem auf die Füße getreten, und alle respektieren ihn. Wir wünschen ihm aufrichtig ein langes Leben.“