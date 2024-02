Militärakademie: Gebetsraum für muslimische Soldaten eröffnet

Zwei Jahrzehnte nach der Errichtung des ersten islamischen Gebetsraumes in der Maria-Theresien-Kaserne des Bundesheeres, öffnet nun auch die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ihre Pforten für einen ähnlichen Raum. Ümit Vural, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, leitete die feierliche Einweihung.

Die Eröffnung des islamischen Gebetsraumes in der Theresianischen Militärakademie markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Toleranz und Offenheit. Ümit Vural, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, betonte bei der feierlichen Einweihung: „Der Raum sei ein Zeichen der Toleranz und Offenheit sowie der Einbindung der verschiedenen Kulturen und Religionen.“

Nicht nur die Zeremonie selbst, sondern auch die Reaktionen der Militäroffiziere zeugen von der positiven Resonanz auf die Errichtung des Gebetsraumes. Generalmajor Karl Pronhagl, Akademiekommandant, äußerte seine Freude über die Realisierung des Projekts und betonte, dass „dies ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den muslimischen Soldaten und Bediensteten der Garnison Wiener Neustadt ist.“

Immer mehr muslimische Grundwehrdiener

Der Bedarf für einen islamischen Gebetsraum in der Militärakademie ist unbestreitbar. Dieser ergibt sich durch die steigende Zahl von Muslimen, die ihren Grundwehrdienst ableisten. Pro Einrückungstermin sind dies bis zu zehn Personen. Darüber hinaus gibt es auch mehrere Offiziersanwärter pro Jahrgang, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes ebenfalls islamischen Glaubens sind.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es an der Akademie immer häufiger Soldaten gab, die keinen angemessenen Ort für ihr Gebet gefunden haben. Der neu eröffnete Gebetsraum bietet nun eine Lösung für dieses Problem. Nach einem gemeinsamen Gebet in dem neu gestalteten Raum, hielt Militärimam Kenan Čorbić einen Vortrag über die lange Tradition von muslimischen Soldaten im österreichischen Bundesheer.

Mit der Eröffnung des islamischen Gebetsraumes in der Theresianischen Militärakademie wird ein starkes Zeichen für Toleranz und Offenheit gesetzt. Dieser Schritt unterstreicht die Wertschätzung gegenüber den muslimischen Soldaten und Bediensteten und fördert die Einbindung der verschiedenen Kulturen und Religionen in die Gesellschaft.