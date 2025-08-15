Millionen lachen über gestrandetes Influencer-Paar – KI gab fatalen Reise-Tipp

Ein spanisches Influencer-Paar ist am Flughafen gestrandet, nachdem es sich bei der Reisevorbereitung auf ChatGPT verlassen hatte. Mery Caldass und Alejandro Cid wollten nach Puerto Rico fliegen, konnten jedoch nicht an Bord gehen, weil ihnen die notwendigen Einreisedokumente fehlten.

In einem emotionalen Video, das in den sozialen Medien viral ging, ist die TikTokerin Caldass weinend am Flughafen zu sehen. Während ihr Partner versucht, sie zu trösten, erklärt sie unter Tränen: „Ich recherchiere sonst immer gründlich, aber diesmal habe ich ChatGPT gefragt, ob wir Visa brauchen, und er sagte nein.“ Sichtlich aufgebracht fügt sie hinzu: „Diesem Mistkerl vertraue ich nie wieder.“

Mit einer Mischung aus Verzweiflung und Galgenhumor spekuliert die Influencerin sogar, das KI-Tool könnte ihnen absichtlich falsche Informationen geliefert haben: „Ich glaube, das ist seine Rache, weil ich ihn manchmal beleidige und ihm sage ‚du bist nutzlos, aber informiere mich ordentlich‘.“

Virale Reaktionen

Das TikTok-Video erreichte schnell über sechs Millionen Aufrufe und löste eine Welle von spöttischen Kommentaren aus. Viele Nutzer zeigten wenig Mitleid mit dem Paar. „Natürliche Auslese würde ich sagen. Wer eine Auslandsreise plant und sich dabei komplett auf ChatGPT verlässt, ist noch gut davongekommen“, lautete ein Kommentar.

Ein anderer Nutzer fragte ungläubig: „Wer vertraut bei solchen Dingen überhaupt auf ChatGPT?“

ESTA statt Visum

Einige Kommentatoren nahmen jedoch die künstliche Intelligenz in Schutz und wiesen darauf hin, dass die Antwort technisch gesehen nicht falsch war – das Paar hatte möglicherweise nur die falsche Frage gestellt. Tatsächlich benötigen spanische Staatsbürger für Puerto Rico kein klassisches Visum, müssen jedoch vorab eine elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) online beantragen.

Die ESTA-Anmeldung erfolgt ausschließlich online und ist für zwei Jahre gültig. Normalerweise wird die Genehmigung innerhalb weniger Minuten erteilt, allerdings empfehlen die US-Behörden, die Beantragung spätestens 72 Stunden vor Abflug durchzuführen. Ohne gültige ESTA-Genehmigung wird der Einstieg ins Flugzeug verweigert, da Puerto Rico denselben US-Einreisebestimmungen wie das amerikanische Festland unterliegt.

Der Fall zeigt deutlich die Grenzen von KI-Tools bei komplexen Reisefragen auf und hat eine breite Debatte über die Zuverlässigkeit von ChatGPT in wichtigen Angelegenheiten ausgelöst.