Schwerer Baustellenunfall: 24-Jähriger unter Betonteil eingeklemmt

Auf einer Tiroler Baustelle kam es zum folgenschweren Zwischenfall: Ein schweres Schalungselement stürzte auf einen jungen Ukrainer und verletzte ihn schwer.

Ein 24-jähriger Bauarbeiter aus der Ukraine erlitt am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Thaur. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr, als der Mann mit dem Entfernen von Ankerstangen an Schalungselementen (Betonform-Bauteilen) beschäftigt war. Plötzlich löste sich eines dieser Elemente und stürzte auf den Arbeiter, wie die Polizei in einer offiziellen Aussendung bestätigte.

Arbeitskollegen des Verunglückten handelten umgehend und setzten die Rettungskette in Gang, wodurch eine schnelle medizinische Versorgung sichergestellt werden konnte. Nach der Erstversorgung vor Ort transportierten die Einsatzkräfte den schwerverletzten 24-Jährigen ins Landeskrankenhaus Hall zur weiteren medizinischen Behandlung.

Laut Polizeibericht wird der Fall nun entsprechend den behördlichen Vorschriften weiter untersucht, um die genauen Umstände des Arbeitsunfalls zu klären.