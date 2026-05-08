Millionengewinne mit Thompson-Konzerten – und nur einem Angestellten

Millionenumsatz, ein Angestellter, fünf Eigentümer – die Zahlen hinter Thompsons Megakonzerten sorgen für Gesprächsstoff.

Die Veranstalterfirma Infinite Show, die im vergangenen Jahr die Großkonzerte von Marko Perkovic Thompson auf dem Zagreber Hipodrom sowie in Sinj organisiert hatte, weist laut ihrem kürzlich bei der kroatischen Finanzagentur Fina eingereichten Jahresabschluss einen Umsatz von 25 Millionen Euro und einen Gewinn von 1,3 Millionen Euro aus.

Infinite Shows Eigentümer

Das Unternehmen gehört einem dem Sänger nahestehenden Kreis aus Imotski an – darunter Mirko Gudelj, Ivan Ivkosic sowie Thompsons Manager Zdravko Barisic. Gegründet wurde Infinite Show im März des Vorjahres, wenige Wochen bevor das Konzert auf dem Zagreber Hipodrom für Juli angekündigt wurde.

Den Geschäftsdaten zufolge beschäftigt das Unternehmen einen einzigen Angestellten und zählt fünf Miteigentümer.