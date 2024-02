Mit 100 km/h durch den Ort: Kroatischer Raser verliert Führerschein

Ein Temporausch hat am vergangenen Sonntag einen Autofahrer seinen kroatischen Führerschein gekostet. Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle in der idyllischen Gemeinde Traisen im Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) wurde der 41-Jährige dabei ertappt, wie er das Gaspedal seines PKWs doppelt so stark durchdrückte als erlaubt.

Die Kontrolle, die mittels Lasergerät auf der B20 im Ortsgebiet von Traisen durchgeführt wurde, offenbarte, dass der Mann mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h unterwegs war – ein rasanter Ritt, der in diesem Bereich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h klar gegen die Verkehrsregeln verstieß.

Führerschein weg

Die Polizeibeamten zögerten nicht und nahmen dem Temposünder seinen Führerschein vor Ort ab. So wurde aus dem flotten Fahrer kurzerhand ein Fußgänger. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte den Vorfall in einer Aussendung am Montag.

Doch damit nicht genug: Der 41-Jährige muss sich nun auch noch vor der Bezirkshauptmannschaft verantworten. Die Anzeige ist bereits auf dem Weg. Ein teures und vor allem gefährliches Spiel mit dem Gaspedal.

Quelle: LPD Niederösterreich