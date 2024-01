Ungeklärte Messerangriffe in Linz: Polizei ermittelt

Zwei brutale Messerangriffe innerhalb einer Woche haben Linz erschüttert. Die Opfer: ein britischer Soldat und eine 33-jährige Linzerin. Die Täterbeschreibungen sind vage und die Ermittlungen gestalten sich als schwierig.

Ein britischer Soldat und Veteran, der in Linz zu Besuch war, wurde am Hauptplatz in den frühen Morgenstunden bei Minusgraden angegriffen. Der Angreifer, beschrieben als etwa 1,70 Meter groß und bekleidet mit kurzen Hosen, stach dem Soldaten in die Schulter. Das Messer drang bis zum Knochen ein. Trotz seiner militärischen Ausbildung und drei Einsätzen in Afghanistan konnte der 42-jährige Brite den Angriff nicht abwehren. Nach einer Behandlung im Krankenhaus konnte er entlassen werden und hat offenbar Linz bereits verlassen. Ein 51-jähriger Trauner, der Zeuge des Angriffs war, leistete dem verletzten Soldaten Erste Hilfe.

Linzerin attackiert

Vier Tage vor dem Angriff auf den britischen Soldaten wurde im Stadtteil Margarethen eine 33-jährige Linzerin attackiert. Die Frau, die einen Spaziergang unweit des Donaustrandes machte, wurde von hinten angegriffen. Sie erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Bein- und Bauchbereich. Die einzige Beschreibung, die sie vom Täter geben konnte, war, dass er Lederhandschuhe trug. Leider gab es für diesen Angriff keine Zeugen.

Kein Serienmesserstecher

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen intensiv, hat die Fälle jedoch noch nicht zu den Akten gelegt. Trotz der Ähnlichkeit der beiden Vorfälle gibt die Polizei Entwarnung: „Zwischen diesen beiden ungeklärten Vorfällen mit Messern in Linz gibt es keinen Zusammenhang.“ Es scheint also kein Serienmesserstecher in Linz unterwegs zu sein. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen weiter, während die Stadt auf Antworten wartet.

Mag. Haris Dzidic