Mit dieser „Blue Zone Diät“ könnt ihr 100 Jahre alt werden!

Bestimmte Regionen der Welt faszinieren mit ihrer Langlebigkeit. Die „Blue Zone Diät“ könnte das Geheimnis ihrer Gesundheit lüften.

Der Wunsch nach einem langen und gesunden Leben ist weit verbreitet, doch angesichts der heutigen Umweltbelastungen gestaltet sich das Erreichen dieses Ziels als herausfordernd. Dennoch gibt es bestimmte Lebensmittel, die einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer haben können.

Eine vielversprechende Strategie ist die sogenannte „Blue Zone Diät“. Diese Diät basiert auf den Ernährungsgewohnheiten von Menschen, die in den sogenannten Blue Zones leben – Regionen, in denen die Bevölkerung besonders lange und gesund lebt. Forscher und Mediziner interessieren sich stark für diese Gebiete, um die Geheimnisse der dortigen Lebensweisen zu entschlüsseln.

Ein gemeinsames Merkmal der Blue Zones ist das tropische oder subtropische Klima, das in all diesen Regionen vorherrscht. Orte wie Okinawa, Sardinien, Loma Linda, Ikaria und Nicoya sind bekannt für ihre gesunden und langlebigen Einwohner. Diese Gebiete sind oft abgelegen und frei von Umweltverschmutzung, ungesunden Arbeitsbedingungen und schädlichen Lebensgewohnheiten. Die Bewohner leben im Einklang mit der Natur und pflegen eine traditionsreiche Lebensweise, die sich auch in ihrer Ernährung widerspiegelt.

Blue Zone Diät

Die „Blue Zone Diät“ orientiert sich an einer mediterranen Ernährungsweise mit einem hohen Gemüseanteil. Fisch und Fleisch werden ebenfalls regelmäßig konsumiert. Olivenöl, reich an ungesättigten Fettsäuren, ist ein zentrales Element dieser Ernährung. Kaffee und grüner Tee sind beliebte Getränke, und Nüsse, Hülsenfrüchte sowie Samen gehören ebenfalls zur täglichen Kost. Hochverarbeitete Lebensmittel, Pizza, Alkohol, Burger und Pommes stehen selten auf dem Speiseplan.

Wer diese Diät ausprobieren möchte, sollte sich auf bunte Gemüsepfannen, Salate, Aufläufe, Bowls, Suppen und Obst konzentrieren. Avocados, Tomaten, frischer Schinken und Zitrusfrüchte eignen sich hervorragend als Snacks für zwischendurch.