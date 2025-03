Eine Studie der Universität von Michigan zeigt: Eine Dose Limonade kann das Leben um 12 Minuten verkürzen. Doch es gibt auch lebensverlängernde Lebensmittel.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität von Michigan hat aufgedeckt, dass der Konsum von nur einer Dose Limonade das Leben um 12 Minuten verkürzen kann. Diese Entdeckung erfolgt in einer Zeit, in der solche Getränke besonders beliebt sind. Während der Genuss von Limonade und anderen Lebensmitteln das Leben verkürzen kann, gibt es auch Nahrungsmittel, die eine lebensverlängernde Wirkung haben. Laut den US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) konsumieren 63 Prozent der Amerikaner mindestens einmal täglich gesüßte Getränke wie Limonaden, Energydrinks oder gesüßten Kaffee. Auch bei Jugendlichen ist der Konsum hoch: 45 Prozent der Highschool-Schüler in den USA trinken täglich eine Dose Limonade.

Lebensmittel und Lebensdauer

Die Untersuchung umfasste 5.853 Lebensmittel, die typisch für die amerikanische Ernährung sind, um deren Einfluss auf die Lebensdauer zu analysieren. Überraschende Ergebnisse wurden dabei festgestellt, wie die New York Post berichtet. Neben Limonaden sind auch andere Lebensmittel schädlich für die Lebensdauer. Würstchen beispielsweise, aufgrund ihres hohen Gehalts an verarbeitetem Fleisch, können die Lebenszeit um bis zu 36 Minuten verkürzen. Ein Gericht aus Rindfleisch, Tomaten und Zwiebeln kann sogar bis zu 71 Minuten kosten, da es viele Konservierungsstoffe und Nitrate enthält, die mit Krankheiten wie Krebs in Verbindung gebracht werden.

Zusätzlich verkürzen Speck das Leben um sechs Minuten und Hähnchenflügel um dreieinhalb Minuten. Im Gegensatz dazu gibt es Lebensmittel, die das Leben verlängern können. Sardinen in Tomatensauce können die Lebenszeit um bis zu 82 Minuten verlängern. Ein Sandwich mit Erdnussbutter und Marmelade kann 33 Minuten hinzufügen, während eine Handvoll Nüsse (etwa 30 Gramm) 26 Minuten bringt. Auch Obst hat gesundheitliche Vorteile – so kann eine Banane das Leben um fast 14 Minuten verlängern.

Ernährungsumstellungen

Die Forscher schlagen vor, 10 Prozent der täglichen Kalorien aus rotem Fleisch und Fleischprodukten durch Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse zu ersetzen, was das Leben um bis zu 48 Minuten pro Tag verlängern könnte. Dr. Olivier Jolliet, der Hauptforscher der Studie, sagte im Gespräch mit dem Magazin Conversation: „Die Dringlichkeit von Ernährungsumstellungen zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit ist klar.“ Er betont, dass kleine, gezielte Veränderungen eine einfache, aber effektive Strategie bieten, um erhebliche gesundheitliche und ökologische Vorteile zu erzielen, ohne radikale Änderungen in der Ernährung vornehmen zu müssen.

Es ist also nicht notwendig, vollständig auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, aber durch kluge Entscheidungen können wir unsere eigene Langlebigkeit erheblich beeinflussen.