Mit Eisenstange durch Mariahilf: Polizist bei Festnahme verletzt

Mit einer Eisenstange bewaffnet terrorisierte ein 33-Jähriger nachts die Straßen von Mariahilf. Bei seiner Festnahme verletzte er einen Polizisten.

In den frühen Morgenstunden sorgte ein 33-Jähriger für Aufregung in Wien-Mariahilf. Der Mann schlug gegen 03.00 Uhr mit einer Eisenstange auf eine Hausfassade ein und bedrohte mehrere Passanten, wie Augenzeugen beobachteten.

📍 Ort des Geschehens

Die alarmierten Polizeibeamten trafen auf einen hochaggressiven Mann, der auch vor den Einsatzkräften nicht haltmachte. Obwohl er die Eisenstange kurzzeitig ablegte, griff er unmittelbar danach erneut nach der gefährlichen Waffe. Die Beamten mussten den Randalierer schließlich mit körperlicher Gewalt überwältigen.

Erheblicher Widerstand

Während der Festnahme leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand. Er kratzte und trat nach den Polizisten, wobei ein Beamter Verletzungen davontrug und medizinisch versorgt werden musste. Die Polizei machte zur Schwere der Verletzungen keine näheren Angaben.

Nach seiner Überwältigung wurde der Täter direkt in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Wiener Polizei laufen wegen gefährlicher Drohung, schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Zu möglichen Vorstrafen oder dem psychischen Zustand des 33-Jährigen liegen derzeit keine offiziellen Informationen vor.