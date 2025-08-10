Angriff auf Polizisten: Syrer randaliert mit Feuerlöscher in Kirche

Ein 43-jähriger Syrer wurde am Freitagabend in einer Kirche in der Wiener Barnabitengasse festgenommen. Der Mann hatte in dem Gotteshaus in Wien-Mariahilf mit einem Feuerlöscher randaliert und anschließend die alarmierten Einsatzkräfte angegriffen.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Margareten waren zum Tatort gerufen worden, nachdem der Verdächtige im Kirchengebäude den Feuerlöscher entleert hatte. Wie die Polizei Wien bestätigte, musste die Kirche nach dem Vorfall vorübergehend für Besucher gesperrt werden, um die entstandenen Schäden zu begutachten und eine gründliche Reinigung durchzuführen.

📍 Ort des Geschehens

Angriff auf Einsatzkräfte

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt überstellt. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet – wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen weiter, wobei die Staatsanwaltschaft die weiteren Schritte koordiniert.

