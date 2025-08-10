Tödliche Runden: Zwei Profiboxer treten bei Event an – beide sterben

Zwei japanische Profiboxer sind innerhalb weniger Tage nach ihren Kämpfen in der Korakuen-Arena in Tokio an den Folgen schwerer Hirnverletzungen verstorben. Die Boxverbände World Boxing Organization (WBO) und World Boxing Council (WBC) bestätigten den tragischen Vorfall. Beide Athleten waren am 2. Jänner in separaten Duellen angetreten. WBC-Präsident Mauricio Sulaiman brachte auf der Plattform X die Erschütterung der gesamten Boxwelt zum Ausdruck: „Die Boxwelt ist schockiert und tief betroffen über den tragischen Tod von zwei Boxern.“

Urakawas Schicksal

Der 28-jährige Hiromasa Urakawa konnte nach seinem Kampf gegen Yoji Saito nicht mehr gerettet werden. Die WBO teilte auf Instagram mit, dass er „auf tragische Weise den Verletzungen“ erlegen sei. Die japanische Boxkommission führte als Todesursache eine subdurale Blutung an – eine Blutansammlung zwischen Schädel und Gehirn. Urakawa hatte sein Leichtgewichtsduell über acht Runden durch technischen Knockout verloren und musste nach dem Kampf notoperiert werden.

Zweiter Todesfall

Auch Shigetoshi Kotari, ebenfalls 28 Jahre alt, verstarb an den Folgen einer Hirnverletzung, wie der WBC mitteilte. Nach Angaben der japanischen Boxkommission handelte es sich auch in seinem Fall um eine subdurale Blutung. Der Superfedergewichtler brach nach einem Zwölf-Runden-Kampf gegen Yamato Hata, der mit einem Unentschieden endete, bewusstlos zusammen und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde.

Konsequenzen für den Boxsport

Als Reaktion auf die beiden Todesfälle kündigte die japanische Boxkommission eine wichtige Regeländerung an: Titelkämpfe der Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) werden künftig von zwölf auf zehn Runden verkürzt, um die Sicherheit der Athleten zu erhöhen. Die Maßnahme soll das Risiko schwerer Kopfverletzungen reduzieren.