Brutales Trio überfällt Frau in Wohnung – schwer verletzt

Ein Streit um gestohlenes Bargeld eskalierte in brutale Gewalt. Drei Personen drangen in eine Wohnung ein und attackierten die Bewohnerin mit schwerwiegenden Folgen.

Nach einem brutalen Überfall in Wien-Donaustadt konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen. WEGA-Beamte (Spezialeinheit) spürten die mutmaßlichen Täter – zwei serbische Staatsbürger im Alter von 22 und 38 Jahren sowie eine 38-jährige Österreicherin – in einem Einfamilienhaus auf. Bei der Festnahme leistete der ältere der beiden Männer Widerstand, konnte jedoch überwältigt werden.

Die Tat ereignete sich, als das Trio gegen 16 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Wien-Donaustadt eindrang. Dort attackierten sie die 38-jährige Bewohnerin mit einem stumpfen Gegenstand und fügten ihr schwere Verletzungen zu. Das Opfer musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

📍 Ort des Geschehens

Motiv geklärt

Die Ermittler konnten die Verdächtigen rasch identifizieren, da die verletzte Frau ihre Angreifer kannte. Laut Aussage des Opfers war dem Überfall ein Streit mit der tatverdächtigen Frau vorausgegangen. Dabei ging es um einen zurückliegenden Bargelddiebstahl. Die Polizei bestätigte, dass das Opfer und alle drei Tatverdächtigen sich bereits seit längerer Zeit kannten.

Der nicht angezeigte Bargelddiebstahl lag bereits einige Zeit zurück, doch die 38-jährige Bewohnerin hatte die tatverdächtige Frau wenige Tage vor dem Überfall erneut auf das entwendete Geld angesprochen. Dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in die Gewalttat mündete.

Neben dem Angriff auf die Bewohnerin beschädigten die Eindringlinge auch die Einrichtung der Wohnung.

Die Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen in dem Fall fortgesetzt werden.