Angst ums Gepäck: Mann klammert sich außen am Zug fest

Ein 24-Jähriger löste am Samstagabend eine Notbremsung eines Railjets aus, nachdem er sich zwischen zwei Waggons festgeklammert hatte. Der Zug aus Zürich hielt gegen 23 Uhr in St. Pölten, wo der Mann ausstieg, um zu rauchen. Als der Zug ohne ihn abfuhr, geriet er offenbar in Panik, da sein Gepäck noch an Bord war, und sprang auf den bereits fahrenden Zug auf.

Ein Zugbegleiter bemerkte den zwischen den Waggons eingeklemmten Passagier. Etwa zwei Kilometer nach dem Bahnhof St. Pölten wurde bei einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h eine Notbremsung eingeleitet und der Mann in Sicherheit gebracht. Die Bundesbahnen alarmierten umgehend die Polizei.

📍 Ort des Geschehens

Zug hatte sieben Minuten Verspätung

Die Gratiszeitung „Heute“ berichtete als erstes Medium über den Vorfall, den die ÖBB später gegenüber dem ORF Wien bestätigten. Nach der Notbremsung hatte der Railjet rund sieben Minuten Verspätung, bevor er seine Fahrt nach Wien fortsetzen konnte.

Festnahme in Wien

Der Mann, der keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde schließlich im Bahnhof Wien-Meidling von den Beamten festgenommen. Nach Angaben der Wiener Polizei handelt es sich vermutlich um einen algerischen Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltstitel in Österreich. Die Bundesbahnen betonten, dass sich der Mann durch sein Handeln in akute Lebensgefahr begeben hatte.

Die polizeilichen Untersuchungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.