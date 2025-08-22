Tür zu, Fäuste raus: Serbe verprügelt Polizisten in Ottakring

Ein Gerichtstermin endete für einen Serben mit einer Festnahme. Statt zu kooperieren, attackierte der 45-Jährige die Polizisten in seiner Wohnung in Ottakring.

In Wien-Ottakring kam es zu einem Zwischenfall, als Polizeibeamte einen 45-jährigen serbischen Staatsbürger in seiner Wohnung aufsuchen mussten. Der Mann sollte am Mittwochmorgen zu einem angesetzten Gerichtstermin gebracht werden. Obwohl er zunächst die Wohnungstür öffnete, verweigerte er anschließend jede Kooperation mit den Beamten.

Eskalation der Situation

Die Situation eskalierte rasch, als der 45-Jährige zunehmend aggressiv reagierte und versuchte, die Tür vor den Polizisten zuzuschlagen. Ein Beamter, der dies durch Blockieren des Türrahmens verhindern wollte, wurde umgehend vom Wohnungsinhaber angegriffen. Bei der Auseinandersetzung erlitten zwei Polizisten Verletzungen.

Wie die Landespolizeidirektion Wien bestätigte, mussten die Beamten bei dem Einsatz „enorme Körperkraft“ aufbringen, da der 45-jährige Serbe wiederholt auf sie losging. Beide verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nach dem Vorfall fortsetzen.

Der Vorfall hatte für den Mann rechtliche Konsequenzen. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vorübergehend festgenommen und dem Gericht vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete nach der Festnahme an, den Mann auf freien Fuß anzuzeigen.

