35 Messerstiche: Mann tötet Frau brutal

Blutspuren führten die Polizei zum Täter, der bereits geständig ist. In Leoben-Donawitz endete eine Beziehung in brutaler Gewalt mit 35 Messerstichen.

In Leoben-Donawitz wurde am Donnerstag eine 61-jährige Frau serbischer Herkunft tot aufgefunden. Der 64-jährige Lebensgefährte des Opfers, ein Österreicher mit montenegrinischen Wurzeln, hat die Tat bereits gestanden. Er gab zu, die Frau erstochen zu haben, nannte jedoch kein Motiv für die Gewalttat.

📍 Ort des Geschehens

Die Entdeckung des Verbrechens erfolgte, nachdem Arbeitskollegen der 61-Jährigen Alarm schlugen, weil sie nicht am Arbeitsplatz erschienen war. Bei der anschließenden Kontrolle trafen Polizeibeamte auf den mit Blut verschmierten Tatverdächtigen. Im Eingangsbereich des Hauses fanden die Einsatzkräfte ein Messer, das vermutlich als Tatwaffe diente. Die Leiche der Frau wurde im Inneren des Gebäudes entdeckt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Brutale Tatausführung

Die Staatsanwaltschaft Leoben bestätigte gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass das Opfer 35 Messerstiche erlitten hatte. Die tödlichen Verletzungen wurden hauptsächlich im Oberkörperbereich, aber auch im Gesicht festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat in den frühen Morgenstunden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag in die Justizanstalt Leoben überstellt. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.

Das blutverschmierte Messer wird nun forensisch untersucht, um weitere Details zur Tatausführung zu klären. Der 64-Jährige zeigte sich bei der polizeilichen Einvernahme vollständig geständig, konnte jedoch weiterhin keine Erklärung für sein Handeln liefern.

Unauffälliges Paar

Nach Angaben der Polizei waren in der Beziehung des Paares bislang keine Gewaltvorkommnisse dokumentiert. Es existierten weder Annäherungs- noch Betretungsverbote. Beide Personen galten als unauffällig und bewohnten das Haus allein. Die Ermittlungen dauern an, wobei nun auch das soziale Umfeld des Opfers befragt wird.

Dritter Fall in der Steiermark

Der Fall in Leoben-Donawitz ist bereits der dritte Frauenmord in der Steiermark im laufenden Jahr. Im Jänner tötete ein 81-jähriger Mann seine Schwester in Pischelsdorf am Kulm. Anfang Mai kam in Graz eine Frau durch Schläge mit einem Spaten ums Leben. Das Landeskriminalamt Steiermark bestätigte diese Fallzahl als besonders besorgniserregend für das noch junge Jahr.