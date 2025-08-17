Blutiger Polizeieinsatz: 18-Jähriger prügelt vier Beamte ins Spital

Aus einer nächtlichen Kontrolle in der Schutzzone am Yppenplatz wurde ein blutiger Einsatz. Ein 18-Jähriger rastete komplett aus und verletzte vier Polizisten.

In der Nacht auf Samstag eskalierte eine Routinekontrolle am Wien-Ottakringer Yppenplatz zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Drei polizeibekannte junge Männer wurden im neu eingerichteten Schutzzonenbereich angehalten, wobei den Betroffenen ein präventives Betretungsverbot ausgesprochen wurde. Die Gruppe sollte für weitere Informationen die Polizeiinspektion Wien-Ottakring, Brunnengasse aufsuchen. Dort verlor ein 18-jähriger Beteiligter vollständig die Kontrolle und attackierte einen Beamten mit Faustschlägen.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der junge Mann massiven Widerstand, verteilte Tritte, Schläge und sogar Kopfstöße gegen die Einsatzkräfte.

📍 Ort des Geschehens

Eskalation im Arrest

Der Gewaltausbruch setzte sich auch im Arrestbereich fort. Als die Beamten dem Festgenommenen zur Durchsuchung die Handfesseln abnehmen wollten, kam es zu einem zweiten Ausraster des 18-Jährigen, bevor er schließlich überwältigt und in eine Zelle gebracht werden konnte. Die Folgen des Vorfalls waren erheblich: Vier Polizeibeamte erlitten Verletzungen, drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Polizeiliche Maßnahmen

Am Sonntag bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich, dass alle drei Beteiligten bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten waren. Dies war auch der Grund für die Verhängung des Betretungsverbots für den Schutzzonenbereich.

Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung der kürzlich eingerichteten Schutzzone und verstärkter Polizeipräsenz am Wien-Ottakringer Yppenplatz.

Hintergrund zur Schutzzone

Die Waffenverbots- und Schutzzone am Yppenplatz ist seit 1. August 2025 in Kraft und wird rund um die Uhr kontrolliert. Sie umfasst die Kinderspiel- und Parkanlage Yppenplatz sowie einen Umkreis von 150 Metern und soll insbesondere Minderjährige vor bestimmten strafbaren Handlungen schützen. Bei Personen, bei denen konkrete Anhaltspunkte für entsprechende Gefahren bestehen, können Wegweisungen ausgesprochen werden. Die Schutzzone bleibt bis 1. Februar 2026 bestehen, sofern sie nicht vorzeitig aufgehoben wird.