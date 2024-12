Mit Messer bedroht: 13-Jähriger ausgeraubt

Ein 13-jähriger Junge wurde am Samstagmittag im Wiener Bezirk Favoriten Opfer eines Raubüberfalls. Zwei ihm flüchtig bekannte Jugendliche, die ebenfalls in einem ähnlichen Alter sein sollen, bedrohten ihn mit einem Messer und erbeuteten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Nach der Tat ergriffen die Täter die Flucht.

Fahndung und Festnahme

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen kurzfristig festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 12-jährigen Burschen syrischer Herkunft. Aufgrund seines Alters ist er strafunmündig und wird somit keinem Strafverfahren unterzogen. Der zweite Verdächtige hingegen konnte entkommen und bleibt derzeit unbekannt.

Ermittlungen und weitere Schritte

In seiner Zeugenaussage berichtete das 13-jährige Opfer, dass die beiden Jugendlichen nicht zum ersten Mal von ihm Geld erpresst hatten. Der beschuldigte 12-Jährige verweigerte während seiner Einvernahme jegliche Aussage zur Tat und wurde anschließend seitens der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen zur Identität und zum Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen werden von der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien fortgesetzt.