Vater rettet Familie durch Sprung aus brennender Wohnung

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eine dramatische Rettungsaktion. Nachdem in einer Wohnung in der Märzstraße ein Feuer ausgebrochen war, rettete ein 32-jähriger Vater seine Familie durch einen mutigen Sprung aus dem ersten Stock.

Rettung aus der Höhe

Der Brand hatte im Vorraum der Wohnung begonnen und blockierte der fünfköpfigen Familie den Fluchtweg über das Stiegenhaus. Der Familienvater entschied sich in dieser Notlage, seine Frau und drei Kinder durch ein innenhofseitiges Fenster in Sicherheit zu bringen. Trotz einer Rissquetschwunde und Knöchelverletzungen, die er sich bei dem Sprung aus etwa vier Metern Höhe zuzog, gelang es ihm, seiner Familie in den sicheren Hof zu helfen. Seine Frau und die Kinder blieben weitestgehend unverletzt.

Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien, die mit 13 Teams vor Ort waren, gab an, dass der Vater vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde kurz nach 18:00 Uhr alarmiert und rückte mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten an, um den Brand zu löschen. Ein Löschangriff unter Atemschutz brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Da die Wohnungstür bereits durchgebrannt war, hatte sich auch Rauch im Stiegenhaus ausgebreitet, was die Evakuierung des gesamten Gebäudes erforderlich machte. Sämtliche angrenzenden Wohnungen wurden überprüft, bevor die Bewohner sicher zurückkehren konnten.

Nachdem Flammen und Glutnester vollständig gelöscht waren, stellte die Feuerwehr sicher, dass das Gebäude sicher war. Die genaue Ursache des Feuers bleibt unbekannt, und das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Grund für den Ausbruch des Brandes zu klären.