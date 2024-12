Oberst Reisner warnt: Die Ukraine-Krise könnte außer Kontrolle geraten

Die Spannungen im Osten der Ukraine verschärfen sich zusehends, während Europa mit der geopolitischen Unsicherheit kämpft. Der österreichische Oberst Markus Reisner zeichnet in seiner Analyse ein bedrückendes Bild der aktuellen Lage und warnt vor schwerwiegenden Konsequenzen.

Die Lage an der ukrainischen Ostfront hat sich dramatisch zugespitzt, insbesondere in der Region Donbass, die Oberst Reisner als „katastrophal“ bezeichnet. Die Verteidigungsreihen der Ukraine sind durch anhaltenden russischen Beschuss ausgedünnt und erschöpft. Die russischen Streitkräfte nutzen die Lücken in den ukrainischen Linien, um stetig weiter vorzurücken.

Besonders kritische Gefechte konzentrieren sich derzeit auf die Stadt Pokrowsk. Sollte Russland dort durchbrechen, könnten russische Truppen bis zu 150 Kilometer nach Westen bis zum Dnipro vordringen, was den Kriegsverlauf grundlegend verändern würde.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen hängt viel von der kommenden politischen Ausrichtung der USA ab. Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus am 20. Januar 2025 sind neue Unsicherheiten verbunden. Oberst Reisner weist darauf hin, dass Trumps unberechenbare Entscheidungen die geopolitische Landschaft erheblich beeinflussen könnten.

Bereits jetzt hat Trump den ehemaligen General Keith Kellog als Sonderbeauftragten für Russland und die Ukraine nominiert. Kellogs Plan schlägt ein Einfrieren der aktuellen Frontlinien vor, was Russland jedoch ablehnt. Eine mögliche NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine wird damit in weite Ferne gerückt.

Sollte Russland sich den Vorschlägen verweigern, könnte die USA ihre militärische Unterstützung durch verstärkte Waffenlieferungen intensivieren. Im Kreml ist man sich jedoch dessen bewusst, dass die USA bei ihrer Unterstützung nicht bis zum Äußersten gehen könnte.

Europas Herausforderungen und globale Machtverschiebungen

Oberst Reisner mahnt, dass Europa vor erheblichen Herausforderungen steht, sollte die USA ihre Unterstützung für die Ukraine reduzieren. Ohne die Präsenz der Amerikaner würde ein geopolitisches Vakuum entstehen, das Europa aus eigener Kraft nicht füllen kann. Eine klare und einheitliche Strategie der europäischen Staaten im Umgang mit einer eventuellen US-Abkehr und gegenüber Russland fehlt bislang, beklagt Reisner. Die Eindämmung russischer Großmachtambitionen bleibt ein ungelöstes Problem.

Der Ukraine-Konflikt hat mittlerweile internationale Dimensionen angenommen. Russland erhält Unterstützung aus dem Globalen Süden, einschließlich Ländern wie dem Iran, Nordkorea, Indien und China. In diesen Regionen sieht man die Chance für einen geopolitischen Umbruch. Der chinesische Präsident Xi Jinping teilt laut Reisner mit Putin die Ansicht, dass tiefgreifende weltpolitische Veränderungen anstehen.

Ein potenzieller Konflikt zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden verdeutlicht die jahrhundertelang gewachsenen Spannungen. Oberst Reisner warnt vor der Gefahr, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte, und mahnt zu strategischem und überlegtem Handeln, um die Eskalation zu verhindern. Mit Blick auf die Unwägbarkeiten einer sich verändernden geopolitischen Landschaft ist Europa mehr denn je gefordert, eine unabhängige und kohärente Strategie zu entwickeln.