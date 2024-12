21-Jährige verliert Kontrolle: Horror-Crash bei Tuning-Treffen

Am Samstagabend ereignete sich auf einem Parkplatz am Kahlenberg in Wien-Döbling ein schwerer Verkehrsunfall. Bei einem Treffen der Tuning-Szene verlor eine 21-jährige Österreicherin gegen 23:30 Uhr die Kontrolle über ihren weißen BMW. Das Fahrzeug prallte mit signifikanter Wucht gegen einen Lichtmast auf dem Gehsteig. Der Unfall führte zu einem Totalschaden des Fahrzeugs.

Einsatzkräfte schnell vor Ort

Unmittelbar nach dem Unfall rückten Wiener Polizei, Berufsfeuerwehr und Berufsrettung zum Unfallort aus. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre 26-jährige Beifahrerin hingegen wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend erfolgte die notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien, die sie anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Zeugenberichte deuten auf riskantes Fahrverhalten hin

Augenzeugen berichteten, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz fuhr und dabei möglicherweise auch eine Betonabgrenzung touchierte, bevor es gegen den Lichtmast prallte. Ein Zeuge äußerte die Vermutung, dass die Fahrerin ihre Fahrkünste zur Schau stellen wollte. Ein Video, das von einem Leserreporter aufgenommen wurde, zeigt das stark beschädigte Fahrzeug und verdeutlicht das Ausmaß des Unfalls.

Die Behörden haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und prüfen derzeit alle Umstände, die zu diesem Vorfall geführt haben.