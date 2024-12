Messer-Drama in Wien: Stiefmutter in Todesangst

Am Samstagabend kam es in Wien-Favoriten zu einer gefährlichen Situation, als ein 23-jähriger Mann seine Stiefmutter in ihrer Wohnung mit einem Messer bedrohte. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei und der Spezialeinheit WEGA konnte die bedrohliche Lage entschärft werden.

Die alarmierten Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen gegen 20:00 Uhr ein, nachdem Berichte über einen Angriff auf eine 42-jährige Frau eingegangen waren. Der Angreifer, ein serbischer Staatsbürger und der Stiefsohn des Opfers, hatte sich in der Wohnung verbarrikadiert und drohte, die Frau mit einem Messer zu töten.

Die Situation eskalierte, als der Verdächtige gemeinsam mit der verletzten Frau am offenen Fenster im zweiten Stock erschien. Die Wiener Berufsfeuerwehr bereitete vorsorglich ein Sprungkissen vor, während die WEGA-Einsatzkräfte vor der Wohnungstür Stellung bezogen und versuchten, den Tatverdächtigen zu beruhigen. In einem entscheidenden Moment gelang es der Frau, dem Mann das Messer aus der Hand zu schlagen, woraufhin es auf die Straße fiel. Dies ermöglichte es den Polizisten, die Tür gewaltsam zu öffnen und den Angreifer festzunehmen.

Folgen des Vorfalls

Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt, bevor es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- sowie ein Annäherungsverbot verhängt, zusätzlich zu einem vorläufigen Waffenverbot.

Lesen Sie auch: TEDi ruft gefährliches Kinderspielzeug zurück TEDi startet Rückrufaktion für Kinderspielzeug aufgrund ernsthafter Sicherheitsmängel. Erstickungsgefahr durch abgelöste Kleinteile.

Wien revolutioniert Straßenverkehr mit smarten Ampeln Die smarten Ampeln in Wien werden durch Technologien der TU Graz verbessert, wobei Datenschutz berücksichtigt wird.

Neugeborenes mit Schere getötet: Half der Opa beim Mord? Im Mordprozess gegen eine junge Steirerin richten sich die Ermittlungen nun auch auf den Vater der Beschuldigten.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittle derzeit die Hintergründe des Vorfalls, das Motiv ist derzeit noch unklar. Die Wiener Polizei appelliert an alle, die von Gewalt betroffen sind oder diese beobachten, sich unter der Notrufnummer 133 zu melden oder die Kriminalprävention unter der Telefonnummer 0800 216346 zu kontaktieren. Zudem stehen weitere Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter die Frauenhelpline (0800 222 555), das Gewaltschutzzentrum (0800 700 217), der Opfer-Notruf (0800 112 112) und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (05 77 22).