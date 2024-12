TEDi ruft gefährliches Kinderspielzeug zurück

Die Warenhauskette TEDi hat eine Rückrufaktion für ein Kinderspielzeug gestartet, um auf ernsthafte Sicherheitsmängel hinzuweisen. Es handelt sich dabei um den „Kuschelfreund Elefant mit Herz“ in der Größe von 20 cm, gekennzeichnet durch die Artikelnummer 65229001201000000600. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Benutzung dieses Plüschtieres Kleinteile abgelöst werden können, die für Kinder eine erhebliche Erstickungsgefahr darstellen.

Sicherheitsrisiko durch Produkttests aufgedeckt

Der Rückruf richtet sich an alle KäuferInnen des Produkts, da Tests die Abtrennung von Kleinteilen bestätigt haben. Angesichts der Gefahr, die diese Teile für Kleinkinder darstellen, rät TEDi dringend davon ab, das Spielzeug weiterhin zur Verfügung zu stellen.

Anweisungen zur Rückgabe und Kundenbetreuung

Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, das betroffene Spielzeug in jeder TEDi-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis von sechs Euro wird erstattet, oder alternativ kann ein anderes Produkt gewählt werden. Bei weiteren Fragen oder Bedenken bietet TEDi Unterstützung über seinen Kundendienst an. Sie erreichen den Service telefonisch unter der Nummer +49 231 55577-0, wobei Anrufgebühren entstehen können, oder per E-Mail an info@tedi.com.

TEDi appelliert an die Verantwortung der Eltern und Erziehungsberechtigten, die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten, indem sie das betreffende Spielzeug unverzüglich aus dem Kinderzimmer entfernen.