Mit tausenden Euro erwischt: Drei Jugendliche nach Auto-Serie gefasst

Nächtliche Beutezüge durch Niederösterreich: Drei junge Afghanen wurden nach einer Serie von Autoeinbrüchen gefasst. Bei einem fand die Polizei tausende Euro Bargeld.

Nach einem Hinweis nahm die Polizei drei Jugendliche fest, die für mehrere Autoeinbrüche in Laa an der Thaya und Mistelbach in Niederösterreich verantwortlich sein sollen. Die Straftaten ereigneten sich Ende November. Die Beamten wurden am 30. November in den frühen Morgenstunden über die Vorfälle informiert und konnten die in Wien lebenden afghanischen Staatsbürger kurz darauf anhalten.

Bei einem der jungen Männer fanden die Ermittler einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, der vermutlich aus vorangegangenen Straftaten stammt. Den Verdächtigen werden insgesamt drei Autoeinbrüche in der Nacht zum 30. November zur Last gelegt. Zusätzlich sollen sie unversperrte Fahrzeuge in beiden niederösterreichischen Gemeinden durchsucht haben, wobei in einem Fall auch Gegenstände entwendet wurden.

Rechtliche Folgen

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag auf etwa 3.000 Euro. Die Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig. Während der 15- und der 16-Jährige in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt wurden, wird der 14-jährige Tatverdächtige bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.