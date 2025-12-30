U-Bahn-Attacke: Frau stellt Bosnierin und Syrer nach Überfall selbst zur Rede

Ohne Beute, aber mit Handschellen endete ein Raubversuch in Wien. Das Opfer verfolgte die Täter mutig bis zum Gumpendorfer Gürtel.

Nach einem versuchten Raubüberfall in Wien-Mariahilf klickten am Montagabend für zwei Verdächtige die Handschellen. Laut Polizeibericht vom Dienstag ereignete sich der Vorfall im Umfeld der U6-Station Gumpendorfer Straße. Dort attackierte ein Duo – eine 40-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina und ihr 25-jähriger syrischer Begleiter – eine Passantin.

Die Angreifer brachten ihr Opfer zu Boden und durchsuchten dessen Handtasche. Da sie keine Wertsachen fanden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die leicht verletzte Frau ließ sich jedoch nicht einschüchtern und verfolgte die Flüchtenden bis zum Gumpendorfer Gürtel, wo sie diese zur Rede stellte.

Mutige Konfrontation

Der lautstarke Wortwechsel erregte die Aufmerksamkeit zufällig anwesender Polizeibeamter, die umgehend eingriffen und die Streitparteien trennten.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, während das Opfer mit leichten Verletzungen davonkam, die von den Schlägen während des Überfalls stammten.

