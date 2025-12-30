Handschellen statt Einkaufstüte: Gesuchte Ladendiebin gefasst

Mit zwei Koffern voller gestohlener Lebensmittel wurde eine 39-jährige Slowakin in Salzburg ertappt. Die Polizei machte einen besonderen Fund.

In Salzburg klickten am Montag die Handschellen für eine Serienladendiebin. Die 39-Jährige fiel auf, als sie in einem Supermarkt Lebensmittel in ihrem Koffer verschwinden ließ. Als die alarmierten Beamten die Frau kontrollierten, entdeckten sie einen zweiten Koffer, ebenfalls gefüllt mit Nahrungsmitteln, die vermutlich aus weiteren Geschäften stammten.

Offener Haftbefehl

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Slowakin bereits ein Haftbefehl des Landesgerichts Wien vorlag. Sie wurde wegen mehrerer gewerbsmäßiger Diebstähle gesucht.

Die Beamten nahmen die Frau fest und überstellten sie in die Justizanstalt Salzburg.