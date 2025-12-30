KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schockmoment

Schock für Denver: Jokic nach Horror-Szene humpelnd in Kabine

Schock für Denver: Jokic nach Horror-Szene humpelnd in Kabine
Foto: epa/CAROLINE BREHMAN
1 Min. Lesezeit |

Nikola Jokic, einer der herausragendsten Basketballspieler der Gegenwart, musste im Duell gegen Miami einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Der Superstar der Denver Nuggets verletzte sich in den Schlusssekunden der ersten Spielhälfte am Knie, als Teamkollege Spencer Jones unglücklich auf sein linkes Bein trat.

Schmerzhafte Szene

Der serbische Center ging sofort zu Boden und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die betroffene Stelle. Die Szene ließ nichts Gutes erahnen, als sich der zweimalige NBA-MVP unter sichtlichen Schmerzen krümmte. Nach kurzer Behandlung schleppte sich Jokic humpelnd in die Kabine und kehrte für den Rest der Partie nicht mehr aufs Parkett zurück.

Die Diagnose steht noch aus.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Terrorwarnstufe
Silvester – Wie sich Wiens Einsatzkräfte auf den Jahreswechsel vorbereiten
| Einbürgerung
Flucht vor Trump? Welche Staatsbürgerschaft George Clooney jetzt hat
| Kriegsopfer
Alarmstufe Rot: Kinderrechte in Kriegsgebieten massiv unter Beschuss
| Verkehrschaos
„Bitte nicht reisen!“ – Eurotunnel nach Panne komplett blockiert
| Steuererhöhung
Tabaksteuer steigt wieder – Einweg-E-Zigaretten vor komplettem Aus
MEHR AKTUELLE NEWS