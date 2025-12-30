Horror-Spaziergang: Riesen-Hunde töten Yorkies vor Augen der Besitzerin

Zwei freilaufende Bernhardiner attackierten bei Graz kleine Yorkshire Terrier mit tödlichem Ausgang. Die Besitzerin der Angreifer konnte ihre massiven Hunde nicht kontrollieren.

Tödliche Hundeattacke

Ein friedlicher Spaziergang in der Nähe des Golfplatzes in Thal bei Graz endete am Montag in einer Tragödie. Eine 61-jährige Frau war mit ihrer 85 Jahre alten Mutter und deren beiden Yorkshire Terriern unterwegs, als zwei massive Bernhardiner plötzlich von hinten angerannt kamen. Die 66-jährige Besitzerin der großen Hunde versuchte vergeblich, ihre Tiere zurückzurufen.

Was folgte, war ein dramatischer Vorfall: Die kräftigen Bernhardiner stürzten sich auf die beiden zehn Jahre alten Yorkshire Terrier. Mutter und Tochter versuchten verzweifelt, ihre kleinen Hunde zu schützen. In dem Tumult sprang einer der Bernhardiner die 85-Jährige an, die zu Boden stürzte und sich dabei an der Hand verletzte.

Dramatische Rettungsversuche

Die Besitzerin der großen Hunde konnte nicht verhindern, dass die Terrier schwere Bissverletzungen erlitten. Für die kleinen Hunde kam jede Hilfe zu spät – einer starb noch am Unglücksort, der zweite verendete auf dem Transport zur Tierklinik.

Ein 63-jähriger Mann wurde auf die Situation aufmerksam und eilte den beiden Frauen zu Hilfe. Er alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Bernhardiner konnten schließlich wieder an die Leine genommen werden.

Laufende Ermittlungen

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die 85-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Ihre Tochter erlitt ebenfalls eine leichte Bissverletzung an der Hand.

Derzeit gibt es unterschiedliche Darstellungen darüber, ob sich die Bernhardiner von der Leine losgerissen haben oder ob sie bewusst freigelassen wurden.

Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an.