Mitarbeiter von Triebwerk eingesaugt – tot

Bei Wartungsarbeiten an einer Boeing 737-500 ereignete sich am Sonntag an einem iranischen Flughafen eine Tragödie. Ein Techniker geriet in ein laufendes Triebwerk und kam dabei ums Leben.

Nach der Landung einer Maschine der iranischen Varesh Airlines in Chahbahar führte das Flughafenpersonal routinemäßige Wartungsarbeiten durch. Dabei wurde das rechte Triebwerk bei geöffneten Abdeckklappen getestet.

Während solcher Tests dürfen sich normalerweise keine Personen im Nahbereich aufhalten. Ein Techniker jedoch hatte sein Werkzeug vergessen und wollte es schnell holen. Dabei ereignete sich der tragische Zwischenfall: Der Techniker wurde vom Triebwerk eingesaugt und konnte nicht mehr gerettet werden.

Das Triebwerk geriet zudem in Brand. Obwohl Löschtrupps und Rettungskräfte schnell vor Ort waren, konnten sie nur noch die sterblichen Überreste ihres Kollegen bergen. Die iranischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, und der Passagierjet bleibt bis auf Weiteres am Boden.

Ähnlicher Vorfall in Amsterdam

Bereits im Mai ereignete sich ein ähnlicher Vorfall am Flughafen Amsterdam Schiphol. Auch dort geriet ein Flughafenmitarbeiter in den tödlichen Luftstrom. Die damaligen Ermittlungen ergaben, dass das Todesopfer freiwillig in das Triebwerk geklettert war, um Selbstmord zu begehen.