Nach Möbel-Pleite: Jetzt Schnäppchen sichern – Tausende Objekte kommen unter den Hammer

Tausende Möbel, Maschinen und Fahrzeuge – nach der Insolvenz des steirischen Traditionsbetriebs ADA kommt nun praktisch die gesamte Ausstattung des Standorts in Anger unter den Hammer.

Nach der Insolvenz der ADA Möbelfabrik GmbH im März 2026 werden nun Waren, Maschinen und die gesamte Betriebsausstattung am Standort Anger im Bezirk Weiz verwertet. Die Produktion und der Bürostandort in Anger sind mittlerweile geschlossen. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags waren bei der Möbelfabrik rund 76 Mitarbeiter beschäftigt, die Verbindlichkeiten wurden mit etwa 11,2 Millionen Euro angegeben. Die häufig genannten rund 30 Millionen Euro betrafen hingegen die ADA Möbelfabrik GmbH und die ebenfalls insolvente ADA Möbelwerke Holding AG gemeinsam.

Im Auftrag des Insolvenzverwalters hat das Auktionshaus AURENA nun mit der Verwertung begonnen. Insgesamt werden rund 6.000 Positionen erwartet, die voraussichtlich auf vier Auktionen verteilt werden. Bis Mitte September müssen die Schauräume sowie die umfangreichen Produktions- und Lagerflächen am Standort vollständig geräumt sein.

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Von Boxspringbetten bis zu CNC-Maschinen

Das Angebot umfasst ein außergewöhnlich breites Spektrum. Versteigert werden unter anderem Boxspringbetten, Polstermöbel, Esstische, Nachtkästchen, Teppiche, Matratzen, Lattenroste sowie Bezüge für Matratzen und Topper. Auch Büroausstattung und mehrere Fahrzeuge gehören zur Insolvenzmasse.

Darüber hinaus kommen die Produktionsanlagen des Werks unter den Hammer. Dazu zählen Maschinen und Anlagen aus Tischlerei, Polsterei, Lackiererei und Näherei, darunter CNC-Holzbearbeitungsmaschinen, Absaugwände und Industrienähmaschinen. Auch Schaumstoffblöcke, Matratzenfederkerne, Möbelkomponenten und das professionelle Fotostudio des Unternehmens werden versteigert. Selbst ADA-Werbeschilder und Schaumstofflogos können ersteigert werden.

Gebote bereits möglich

Die Online-Versteigerungen haben bereits begonnen und Gebote können schon jetzt abgegeben werden. Die ersten Zuschläge erfolgen am 24. August 2026 ab 8 Uhr. Bei AURENA sind unter anderem die Auktionen „ADA Möbelfabrik GmbH – Ausstattung“ sowie „ADA Möbelfabrik GmbH – Ware“ bereits online. Weitere Versteigerungen sollen folgen.

Teilnehmen können nach einer einmaligen Registrierung sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Auf der Auktionsplattform sind die einzelnen Positionen inklusive Fotos, Beschreibung und aktuellem Gebotsstand abrufbar.

Entscheidung über Sanierungsplan steht noch aus

Während die Gläubiger der ebenfalls insolventen ADA Möbelwerke Holding AG Anfang August bereits dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt haben, ist das Verfahren der ADA Möbelfabrik GmbH noch nicht abgeschlossen. Über deren Sanierungsplan soll am 27. August 2026 abgestimmt werden. Unabhängig davon läuft die Verwertung des geschlossenen Produktionsstandorts in Anger bereits.

Alle derzeit angebotenen ADA-Objekte können hier angesehen werden:

www.aurena.at – ADA-Auktionen und Versteigerungsobjekte