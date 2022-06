Mönch aus dem Kloster vertrieben, weil er 10 Hunde hat

Mönch Sava und 10 Hunde der Rasse Sarplaninac aus dem Kloster vertrieben, jetzt suchen sie ein Zuhause: Einer ist Weltmeister, sie kümmern sich sogar auch um Kinder.

In diesem einen Jahr wurden der Mönch Sava und seine Hunde mehr als berühmt, gewannen den Titel des jungen Weltmeisters und Landesmeisters und waren Erster in der Intermedia-Klasse bei der Europaschau in Budapest.

Ich wollte Tradition und Glauben verbinden. Die Rasse Sarplaninac, die als bester Wächter gilt, als Teil unserer Identität zu präsentieren. Ich wollte, dass dies eine Geschichte über die Liebe zu Tieren ist, nicht über Profit und Politik. Das sagte der Mönch Sava, nachdem er mit 10 Hunden aus dem Kloster Dubasnica, tief in den Bergen von Kucaj gelegen, vertrieben wurde. Wo die Lebensbedingungen extrem hart und wild sind. Und zweifellos sind sie nicht jedermanns Sache.

Die Geschichte über den Mönch und seine Hunde, von denen einer Staats- und Weltmeister und gewissermaßen das Markenzeichen von Dubasnica wurde, erzählte zuerst Dragan Babic, der Besitzer der Hundeschule „Srpski lav“, der die Erfolge von Sava verfolgte. „Sie fielen auf, als sie letztes Jahr zur Ausstellung in Kraljevo kamen und die Leute die Synergie zwischen einem Mönch und einem Hund sahen. In diesem einen Jahr wurden sie mehr als berühmt, gewannen den Titel des jungen Weltmeisters und des Landesmeisters und waren die ersten in der Intermedia-Klasse auf der Europaausstellung in Budapest. Von allen Titeln und Ehrentiteln ist es wichtig, dass ganz Serbien und halb Europa vom Sarplaninac-Kloster Dubasnica gehört haben, wo die Hunde in einer klösterlichen Einsiedelei, entfernt von städtischen und ländlichen Gebieten, gezüchtet werden. So sollen Besucher gelockt werden.“, sagt Dragan.

Auf Beschluss des Gründers erhielt Sava Ende Mai den Befehl, zusammen mit den Hunden aus Dubasnica auszuziehen. Laut Dragan hat niemand damit gerechnet, wenn man bedenkt, wie viel Sava in Dubasnica investiert hat.

„Ohne diese Hunde wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, dorthin zu gehen.“, erklärt Dragan.

Auf die Frage, was passiert sei, antwortete Mönch Sava, dass es keine genaue Antwort gebe. Er sagt, dass er wegen der Hunde offiziell rausgeschmissen wurde, aber er glaubt, dass etwas anderes dahinter steht.

Dank guter Menschen sagt er, ist er derzeit in einem Haus neben Bor untergebracht und sucht nach einem Kloster, das ihn aufnehmen würde.

„Wegen den Hunden findet jeder eine Ausrede. Es ergibt für mich keinen Sinn. Hunde sind Liebe und es gibt nichts daran, was dem Glauben widerspricht.“, sagt er.

Der Leiter des Informationsbüros der Diözese Timok, zu der dieses Kloster gehört, Zoran Goluboviv, äußerte sich vor einem Medium, dass die Diözese diesen Fall heute oder morgen bekannt geben werde, und wollte nichts telefonisch kommentieren.

Übrigens haben Dragan und mehrere Einheimische eine Aktion gestartet, um den Hunden zu helfen, für die Sava nicht alleine sorgen kann. Es wurde ein Spendekonto eröffnet, Verwendungszweck ist „pomoc za sarplanince/Hilfe für Hunde Sarplaninac“. Der Empfänger ist Radisa Bakic, und die Kontonummer lautet 160-6000001378450-03.