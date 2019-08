Mörder-Tormann verfüttert Freundin an Hunde!

Teile diesen Beitrag:







Der ehemalige brasilianische Torhüter Bruno Fernandes das Dores de Souza wurde 2013 zu 22 Jahren Haft verurteilt. Seine Freilassung sorgte für große Aufregung, noch dazu hat er nun einen neuen Fußballverein gefunden in der er spielen wird.

Lesen Sie auch: Neues Skandal-Video: JK masturbiert und trällert dabei Geburtstagsständchen Die bekannte serbische Sängerin ist nun abermals in einen Pornoskandal verwickelt. Aus der Zeit ihrer vermeintlichen Affäre mit Ognjen Vranješ tauchte ein neues Video auf.

Der damals 26-Jährige soll die Leiche seiner Ehemaligen zum Teil an Rottweiler verfüttert haben, die Tat bestreitet der aufstrebende Sportler jedoch bis heute. Damals hatte sogar der angesehene Verein FC Barcelona Interesse an dem Spieler, doch anstatt seine Karriere weiterführen zu können, musste er ins Gefängnis und das ursprünglich bis zu seinem 48. Lebensjahr.

Laut dem Bericht von „oe24“, entschied 2017 das Gericht den Mörder wieder freizulassen aufgrund seiner „tadellosen Vergangenheit“. Bruno selbst zeigt sich selbstsicher und reuelos: „Ich sehe das nicht als Strafe, sondern als eine Erfahrung. Egal wie lange ich im Gefängnis war, eine lebenslange Strafe hätte sie auch nicht wieder lebendig gemacht.“

Nun ist er wieder frei und möchte zurück in den Sport. Dazu will ihn der Drittligist Poços de Caldas FC verpflichten. Bereits in wenigen Tagen wird der umstrittene Sportler seine Karriere wieder aufnehmen.