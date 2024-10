Mörtels Wachsfigur kommt für einen Tag in die Lugner City

Am Freitag, zum Geburtstag des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner, wird seine Wachsfigur einen besonderen Platz in der Wiener Lugner City einnehmen.

Von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, Fotos mit dem Abbild zu machen. Diese Aktion soll, laut Familie, helfen, die Erinnerungen an Lugner lebendig zu halten.

Lugner starb im Alter von 91 Jahren

Richard Lugner, der am 12. August im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Wien-Döbling verstarb, hatte vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und eine schwere Herzoperation hinter sich. Am 11. Oktober wäre er 92 Jahre alt geworden. Die Familie plant, diesen Tag im privaten Rahmen fernab der Öffentlichkeit zu begehen.

Lugners Wachsfigur in Frack und Zylinder

Seit Oktober 2019 war die Wachsfigur im Madame Tussauds Museum im Wiener Prater zu sehen. Anlässlich des Gedenkens wurde sie nun in die Lugner City überführt. Die Figur zeigt Richard Lugner in einem eleganten Frack, mit schwarzen Lackschuhen und einem Zylinder, was an seine bekannten Auftritte am Wiener Opernball erinnert.

Bei der Enthüllung der Figur äußerte sich Lugner zufrieden über das Abbild: „Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber das ist etwas ganz Besonderes. Ich sehe keinen Unterschied zwischen mir und der Figur“, kommentierte er damals stolz.

Diese Ausstellung bietet eine Gelegenheit, sich an den „Society-Löwen“ zu erinnern und seine zahlreichen Eindrücke, die er hinterlassen hat, erneut zum Leben zu erwecken.