“Moj apel”: Mückstein wendet sich an BKS-Community in Muttersprache (VIDEO)

Der österreichische Gesundheitsminister Wolfang Mückstein (Grüne) appellierte auf Deutsch, BKS, Türkisch und Rumänisch, sich impfen zu lassen.

Die Bewerbung der Corona-Schutzimpfung geht in eine weitere Runde und soll noch niederschwelliger werden. Neben diversen Impfaktionen überall im Land, veröffentlichte Mückstein nun Impf-Appell-Videos in mehreren Sprachen großer Migrantencommunitys.

BKS, Türkisch und Rumänisch

In den kurzen Clips spricht der Gesundheitsminister selbst auf Deutsch, BKS, Türkisch und Rumänisch und möchte sich so direkt an Menschen mit Migrationshintergrund wenden. „Es ist jetzt besonders wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen und von der Corona- Schutzimpfung zu überzeugen. Nur gemeinsam schaffen wir es aus der Pandemie in Richtung Normalität. Bitte nutzen Sie die vielen Impfmöglichkeiten und schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor einer schweren Erkrankung und Spätfolgen wie Long COVID“, schreibt Mückstein auf Facebook.